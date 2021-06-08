Son dakika haberi! Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüs önce refüje çıkıyor, ardından da bariyerlere çarpıyor.

Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde dün akşam 18.30 sıralarında yaşanan olayda freni boşalan İETT otobüsü önce refüje çıkmış, ardından da metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çarpmış, kazada şoför hafif şekilde yaralanmıştı.

Kağıthane 'de freni boşalan İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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