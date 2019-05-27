Son Dakika Haberleri: KAĞITHANE'DE İFTAR SAATİNDE KAFE ÖNÜNDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI 4 YARALI

KAĞITHANE'DE İFTAR SAATİNDE KAFE ÖNÜNDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI 4 YARALI

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAKağıthane'de, internet kafe önünde oturanlara kurşun yağdırarak 4 kişiyi yaralayan bir kişi, kendisini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kağıthane'de, internet kafe önünde oturanlara kurşun yağdırarak 4 kişiyi yaralayan bir kişi, kendisini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aşkım Sokak'ta bulunan internet kafede saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, internet kafenin önüne gelen bir kişi, belinde bulunan tabancayı çıkararak iş yerinin önünde oturanlara ateş etmeye başladı. Saldırının ardından kendisini bekleyen beyaz bir otomobile binen saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaklaşık 13 adet mermi kovanı bulunurken saldırıda 4 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS ARACI SEVK EDİLDİ
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi ve ona yardım ederek olay yerinden beyaz otomobille kaçmasını sağlayan beyaz otomobili yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
KAĞITHANE'DE İFTAR SAATİNDE KAFE ÖNÜNDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI 4 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:13 Kaynak: DHA
İstanbul, Kağıthane, Güncel
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