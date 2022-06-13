KAĞITHANE'DE İKİ BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

KAĞITHANE'DE bir binanın çatı katında başlayan yangın bir anda büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Şahinler Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı. Yangının çıktığı binada ve yandaki binaların sakinleri yangını fark edince sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı hazır bekledi.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangını fark ederek itfaiyeye haber verenlerden biri olan Mustafa Köksaldı, "Burası arkadaşımızın binası, yandaki binanın sahibi de yurt dışında yaşıyor, sahibi yok, yukarı çıkamazlar. İnşallah yan tarafa sıçramamıştır" şeklinde konuştu. Ahmet Aydoğan ise, "Bayağı büyüktü. Arka taraftan daha büyük görülüyordu. Biz bir arka sokaktan binayı görüyorduk, bayağı yüksek yangın vardı" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.