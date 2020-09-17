Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kavga sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Kağıthane Zafer Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. İki grup arasında yaşanan çatışmada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan diğer kişiler ise kayıplara karıştı. Yerde yaralı olarak yatan 1 yaralı ambulans ile Şişli Etfal Hastanesine kaldırılırken diğer bir yaralı ise vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kağıthane, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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