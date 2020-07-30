KAĞITHANE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 6 YARALI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 6 YARALI
KAĞITHANE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 6 YARALI Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR- Kağıthane'de 15 kişiden oluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
KAĞITHANE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 6 YARALI
Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR- Kağıthane'de 15 kişiden oluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 kişiden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga'da gruptakilerden bazıları silahla ateş açtı bazıları ise bıçakla saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Çevredekiler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:09
Kaynak: DHA
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