İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Piknik tüplerini çaldılar - Son Dakika
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İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Piknik tüplerini çaldılar

08.09.2022 09:55

Kağıthane'de iki hırsız, kepengin altından girdikleri bir işyerinden 2 bin lira değerinde 10 adet piknik tüpü çaldı.

Kağıthane'de iki hırsız, kepengin altından girdikleri bir işyerinden 2 bin lira değerinde 10 adet piknik tüpü çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı iki hırsız, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde önceki ay saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, iki hırsız kapalı olan su ve tüp bayisini gözüne kestirdi. Şahıslar bir süre sonra kepengin açık olan alt kısmından içeriye girdi. İşyerinde dolaşan şahıslar içeride yaklaşık 2 bin lira değerindeki 10 adet piknik tüpünü poşete koyarak çaldı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi hırsızları yakaladı

Olayın ardından işyeri sahibi Yakup K.'nın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızların emniyette çeşitli suçlardan 7 adet kaydı bulunan Murat Ş. (22) ve Cemil Ö. (22) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki hırsız, Kağıthane polisi tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki hırsıza ifadelerinin alınmasının ardından "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki hırsız, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Piknik tüplerini çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Piknik tüplerini çaldılar - Son Dakika
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