Kağıthane'de İlginç Kaza: Merdivenleri Yol Sanınca...

KAĞITHANE'de sürücüsünün yolun devamı sanıp merdivenlere sürdüğü otomobil mahsur kaldı.

KAĞITHANE'de sürücüsünün yolun devamı sanıp merdivenlere sürdüğü otomobil mahsur kaldı.



Olay, gece saat 00.00 sıralarında Çağlayan Ekim Sokak'ta yaşandı. Otomobili ile çıkmaz sokağa giren sürücü, merdivenleri gece karanlığında farkedemedi. Sürücü otomobiliyle yolun devamı sanarak girdiği yaklaşık 200 basamaklı merdivenlerde bir süre ilerledi. Merdivenlerin sonuna doğru çıkış yolu bulamayan sürücü burada aracı ile mahsur kaldı. Otomobil sabah saat 09.00 sıralarında gelen vinç ile bulunduğu yerden kurtarıldı. - İstanbul

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