KAĞITHANE'DE İLGİNÇ OLAY; OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ ÇALDILAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE İLGİNÇ OLAY; OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ ÇALDILAR - Son Dakika

KAĞITHANE'DE İLGİNÇ OLAY; OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ ÇALDILAR

6 saat önce

Kağıthane'de otomobilinin lastiği patlayan sürücü, kendi lastiğini tamir ettirmek yerine çareyi bir başka otomobilin lastiğini çalmakta buldu.

KAĞITHANE'DE İLGİNÇ OLAY; OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ ÇALDILAR, System.String[]
Kağıthane'de otomobilinin lastiği patlayan sürücü, kendi lastiğini tamir ettirmek yerine çareyi bir başka otomobilin lastiğini çalmakta buldu. Yaşanan ilginç hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane, Gültepe'de geçtiğimiz Pazar günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan bir otomobilin yanına gelen iki kişi, arka sol lastiği sökerek kayıplara karıştı. Aile ziyaretine gitmek için evden çıkarak aracına yönelen Hüsrev Yağlıdere sol arka lastiğinin yerinde olmadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Yağlıdere, iki  kişinin sabah erken saatlerde gelip lastiği söktükten sonra kayıplara karıştığını gördü.

OTOMOBİLİMDEN ÇALDIKLARI LASTİĞİ KENDİ ARAÇLARINA TAKMIŞLAR

Otomobilinden çaldıkları lastiği şüphelilerin kendi aracına taktığını belirten Hüsrev Yağlıdere," Pazar sabahı saat 08.00 gibiydi. Ellerinde buji anahtarı ve krikoyla olan iki kişi sokak üzerinde park halindeki arabalara bakıyorlar. Yukarıda başka bir otomobil vardı, onu es geçiyorlar. Sonra buraya dönüp iki dakika içerisinde sol arka lastiği söküyorlar. Gelen kişiler sanki kendi araçlarıymış gibi rahatlar. Bu esnada araba kayıyor ve öndeki araca vurarak duruyor. Ancak buna aldırış etmeden söktükleri lastiği götürüp kendi arabasına takıyor. Benim aracımı adeta yedek parça olarak görmüşler" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan ilginç hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin ilk olarak keşif için sokağa geldiği ve kimsenin olmadığından emin oldukları anda harekete geçtikleri görülüyor. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri buji anahtarı ve krikoyla otomobilin lastiğini kısa bir sürede sökerek kayıplara karıştığı anlar kameralara yansıyor. Ayrıca bu sırada lastiği sökülen otomobilin kayarak öndeki otomobile de çarpıyor. Tüm bunlar yaşanırken şüphelilerin sergilediği tavırlarda görenleri şaşkına çevirdi.

Görüntü Dökümü

-----------

(Güvenlik Kamerası)

Şüphelilerin sokağa gelerek keşif yapması

Şüphelilerin lastiği çalarak kayıplara karışması

Lastiği çalınan otomobilin kayarak başka bir otomobile çarpması

(Aktüel Görüntü)

Mağdur Hüsrev Yağlıdere'yle röportaj

Olay yerinden genel ve detaylar

Muhabir Anonsu( Oğuzcan YAZAR)


- Yazar
Yağlıdere, Kağıthane, Gültepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı
Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan Erkan Naldemirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:20:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAĞITHANE'DE İLGİNÇ OLAY; OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ ÇALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]