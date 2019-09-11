Kağıthane'de intihar girişiminde bulunan kişi polisi alarma geçirdi

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İntihar ettiği düşünülen kadının, evlatlık oğlu tarafından öldürüldüğü kesinleşti! Sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

En çok erkekler intihar ediyor: sorumluluk çok fazla