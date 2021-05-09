Kağıthane'de intihar teşebbüsünde bulunan şahsı polis ikna etti - Son Dakika

Kağıthane'de intihar teşebbüsünde bulunan şahsı polis ikna etti

İSTANBUL - Kağıthane'de bir köprünün yanında bulunan demir korkuluklara çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, şahıs ikna etmeyi başardı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs köprünün yanında bulunan demir korkuluklara çıktı. Korkulukların üzerinde yürümeye başlayan şahsı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahısla konuşmak için uzun bir süre uğraştı. Polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.