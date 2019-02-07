Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İş Merkezinde Korkutan Yangın

Kağıthane'de İş Merkezinde Korkutan Yangın

20 dakika önce

Kağıthane'de 3 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı.

Kağıthane'de İş Merkezinde Korkutan Yangın, System.String[]
Kağıthane'de 3 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yer yer patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında tekstil atölyesi olduğu ileri sürülen 3 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar iş merkezinin çatısından alevlerin yükseldiğini gördü. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan iş merkezine müdahale etti. Yangının henüz neden çıktığı öğrenilemezken söndürme çalışmaları sırasında yer yer patlama sesleri duyuldu. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi. Yangın soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:47 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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