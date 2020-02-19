Kağıthane'de iş merkezinde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de iş merkezinde yangın - Son Dakika

Kağıthane'de iş merkezinde yangın

7 saat önce

KAĞITHANE'de D-100 kenarında bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.

Kağıthane'de iş merkezinde yangın, System.String[]
KAĞITHANE'de  D-100 kenarında bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Talat Paşa Mahallesi Adagülü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iş yerinin çıktı. İşçiler binanın dış cephesinde çalışırken henüz bilinmeyen nedenle bir anda alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler binanın dış cephesini tamamen sardı. İşçiler, durumu hemen itfaiye  ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yan tarafta bulunan binaya alevlerin sirayet etmesi için çalışma yapan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından yükselen dumanlar, D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinin üzerini kapladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.Mahalle sakinlerinden Naime Hüküm, "İki kere bu sokakta yangın tehlikesi atlattık. Burayı önlem almadan yıkmaya çalıştılar. Kaynak yaparak bir şeyleri söküyorlar ama şu 3 ev neredeyse yanacaktı. Bize bir şey olsa sorumlusu kim" dedi.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:06:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de iş merkezinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]