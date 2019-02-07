Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İş Merkezinde Yangın... Alev Alev Yanan İş Merkezi Havadan Görüntülendi

Kağıthane'de İş Merkezinde Yangın... Alev Alev Yanan İş Merkezi Havadan Görüntülendi

56 dakika önce

Kağıthane'de iş merkezinde yangın.

Kağıthane'de İş Merkezinde Yangın... Alev Alev Yanan İş Merkezi Havadan Görüntülendi, System.String[]
Kağıthane'de iş merkezinde yangın... Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kağıthane'de tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 3 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yer yer patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.
Kağıthane Merkez Mahallesinde saat 19.00 sırlarında tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 3 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar iş merkezinin çatısından alevlerin yükseldiğini gördü. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan iş merkezine müdahale etti. Yangının henüz neden çıktığı öğrenilemezken söndürme çalışmaları sırasında yer yer patlama sesleri duyuldu. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi. Yangın soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:49 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi

Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İş Merkezinde Yangın... Alev Alev Yanan İş Merkezi Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]