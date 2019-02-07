Kağıthane'de İş Merkezinde Yangın... Alev Alev Yanan İş Merkezi Havadan Görüntülendi
56 dakika önce
Kağıthane'de iş merkezinde yangın.
Kağıthane
'de iş merkezinde yangın... Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Kağıthane'de tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 3 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yer yer patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.
Kağıthane Merkez
Mahallesinde saat 19.00 sırlarında tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 3 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar iş merkezinin çatısından alevlerin yükseldiğini gördü. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan iş merkezine müdahale etti. Yangının henüz neden çıktığı öğrenilemezken söndürme çalışmaları sırasında yer yer patlama sesleri duyuldu. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi. Yangın soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:49 Kaynak: İHA
Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük
Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi
Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti