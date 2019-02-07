Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İş Merkezindeki Yangın Kontrol Altında

Kağıthane'de İş Merkezindeki Yangın Kontrol Altında

31 dakika önce

Kağıthane'de 3 katlı bir iş merkezinin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kağıthane'de İş Merkezindeki Yangın Kontrol Altında, System.String[]
Kağıthane'de 3 katlı bir iş merkezinin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi Okul Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında bir iş merkezinin üçüncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve çevredeki itfaiye merkezlerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangın yaklaşık bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın sırasında personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyleyen iş yeri sahibi Göksel Özdemir, "Gördüğünüz gibi yangın, bu bloğun çatı katındaki mutfak bölümünde başladı. Çatı katı söndürülüp, yan tarafta bir atölyemiz var, yangın oraya sirayet ediyor. Allah imtihanımızı kolay etsin inşallah. Yaralımız yok, inşallah telafisi zor bir imtihanla karşı karşıya kalmayız. İlk yangın haberini aldıktan sonra personelimizi gerekli teknik şartlarda tahliye ettikten sonra itfaiye erlerimizi yangına müdahale etti" diye konuştu.

Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kağıthane, 3. Sayfa
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