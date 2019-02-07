Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İş Yeri Yangını (2) - İstanbul

Kağıthane'de İş Yeri Yangını (2) - İstanbul

42 dakika önce

Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kağıthane'de İş Yeri Yangını (2) - İstanbul, System.String[]
Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerindeki personel dışarıya kendi imkanlarıyla çıkarken, polis güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:01 Kaynak: AA

İtfaiye, Kağıthane, Güncel
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