Son dakika... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de 4 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Kağıthane'de 4 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Demirbaş Sokak'ta tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürürken binada duman tahliyesi gerçekleştirdi. Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske imalatı yapan iş yerinde yangın çıktığı duyumu sonrası itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiklerini iş yerinde kimsenin bulunmadığını söyledi.

Son Dakika

Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı! Kendi kendini yaralayıp parayı sevgilisine vermiş

Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu

Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor

2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti