Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İş Yerinde Silahla Yaralama

Kağıthane'de İş Yerinde Silahla Yaralama

1 saat önce

Kağıthane Talatpaşa caddesinde oto kiralama yerinde çıkan kavga sonucunda bir kişi silahla vuruldu.

Kağıthane'de İş Yerinde Silahla Yaralama, System.String[]
Kağıthane Talatpaşa caddesinde oto kiralama yerinde çıkan kavga sonucunda bir kişi silahla vuruldu. İsmi alınamayan iş yeri çalışanı kasığından aldığı kurşunla yaralandı.

Olay, saat 00.15 sularında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama yerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, iş yerine gelerek, iş yeri çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerine gelen şahıs, ismi alınamayan iş yeri çalışanına yanından getirdiği silahla 4 el kurşun sıktı. Ateş sonrası iş yeri çalışanı, kasığından aldığı mermi sonucu yaralandı.

İş yeri çalışanın yaralayan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaralı iş yeri çalışanını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanları topladı ve çevrede güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından ekipler şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

Polis, kavga, Kağıthane, 3. Sayfa
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