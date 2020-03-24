Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
28 dakika önce
Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.
Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'ne 2 ayrı araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bir iş yerine silahla ateş açtı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Son Dakika Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü 12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir