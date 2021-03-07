İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI

07.03.2021 06:19

Buğra AKAY / İstanbul DHAKağıthane'de uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açan saldırganlar, polisin dur ihtarına da uymayarak kaçtı.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Kağıthane'de uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açan saldırganlar, polisin dur ihtarına da uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından kaza yapan araçtan inen çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı saldırganlar yaya olarak kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 03.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Park Sokak'taki 5 katlı binada bulunan, bekar ve öğrencilere kiralanan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ADN 531 plakalı otomobille sokağa gelen kişi yada kişiler, uzun namlulu silahlarla apart dairelerin bulunduğu binaya ateş açtı. Binanın bazı camları isabet alırken saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.

DUR İHTARINA UYMAYAN SALDIRGANLAR KAZA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, 34 ADN 531 plakalı otomobil Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nden Osman Paşa Caddesi'ne dönmek isterken orta refüje çıktı. Araçtan inen saldırganları olay yerinden yaya olarak kaçtı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çelik yelek olduğu öğrenilirken, terk edilmiş halde bulunan otomobilde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Saldırganların kullandığı otomobil detaylı incelemelerin yapılması için emniyetin otoparkına çekilirken, araç üzerinde mermi izlerinin olduğu da görüldü.

İŞ YERİ SAHİBİ BÖLGEDE SÜREKLİ SALDIRI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada iş yeri sahibi de olay yerine geldi. Bölgede sürekli bu tarz saldırılar olduğunu söyleyen iş yeri sahibi, 'Bunlar terörist değil mi' Karakolun 2 sokak aşağısında saldırıya uğruyoruz. Gelin ağabey sıkıntı yok. Adam keleşle giriyorsa siz muhabirsiniz sizde girin. Bu sadece bize değil, Su dükkanını taradılar, öbür dükkanı taradılar, burada dün iki tane daha dükkan taradılar. Yedi yirmi dört burayı tarıyorlar, burada insanlar yaşıyorö dedi.

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI

Kağıthane, İstanbul, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAĞITHANE'DE İŞ YERİNİ TARAYIP KAÇAN SALDIRGANLAR KAZA YAPINCA YAKALANDI - Son Dakika


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