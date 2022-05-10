KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI

10.05.2022 11:31

KAĞITHANE'de inşaat alanında iskele söküm işlemi sırasında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele yan yattı.

KAĞITHANE'de inşaat alanında iskele söküm işlemi sırasında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele yan yattı. Metrelerce yükseklikte mahsur kalan iki işçi vinçle kurtarıldı.

Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'ndeki inşaatta pazar günü öğlen saatlerinde sökümü yapılan demir iskeleler yan yattı. İki işçi daha önceden kendilerine bağladıkları ipe tutunarak askıda kaldı. Diğer işçiler yardım çağırdı. Olay yerine sepetli vinç geldi. 20 katlı binanın 17. katında bir süre daha ipe tutunarak bekleyen işçiler, vinçle kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI
KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI
KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI
KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI

YORUMLAR
500
Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı Dağda mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı Dağda mahsur kalan 3 yabancı turist askeri helikopterle kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:42:48. #1.13#
SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement