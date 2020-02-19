KAĞITHANE'DE İŞMERKEZİNDE YANGIN (1) - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE İŞMERKEZİNDE YANGIN (1)

7 saat önce

İSTANBUL DHAKağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 Karayolu kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.

KAĞITHANE'DE İŞMERKEZİNDE YANGIN (1), System.String[]

İSTANBUL DHA

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 Karayolu kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


D-100 Karayolu, Kağıthane, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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