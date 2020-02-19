KAĞITHANE'DE İŞMERKEZİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

KAĞITHANE'DE İŞMERKEZİNDE YANGIN (1)
7 saat önce
İSTANBUL DHAKağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 Karayolu kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 Karayolu kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için itfaiye ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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