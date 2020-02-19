Kağıthane'de işmerkezinde yangın - Son Dakika

Kağıthane'de işmerkezinde yangın
7 saat önce
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için itfaiye ekipleri sevk edildi.
Son Dakika Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi