Kağıthane'de işmerkezinde yangın - Son Dakika
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Kağıthane'de işmerkezinde yangın

7 saat önce

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi D 100 kenarından bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'de işmerkezinde yangın

Kağıthane, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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