Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü(1)

Kağıthane 'de Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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