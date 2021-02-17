Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü(2) - Son Dakika
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Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü(2)

17.02.2021 03:40
Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü(2)

KAĞITHANE'de, daha önce çatlaklar olduğu iddia edilen istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü.

KAĞITHANE'de, daha önce çatlaklar olduğu iddia edilen istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, çöken duvarın yanında bulunan binada hasar oluşup oluşmadığı yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi.  BİNADA HASAR OLUP OLMADIĞI İNCELENİYORİstinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binada oturanlar kendilerini sokağa attı. Çökmenin ardından binada hasar oluşup oluşmadığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak. Ayrıca çökmenin yaşandığı yerde ekiplerin çalışmasının sabah devam edeceği öğrenildi.  MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTIİstinat duvarının altında otomobili kalan vatandaş, "Sesi duydum. Camdan baktık. Duvar devrilmiş bizim aracın üzerine" dedi. Bina sakinlerinden Songül Dem de, "Duvar dışarı doğru duruyordu. Duvarda zaten hasar varmış. Çatlaklar varmış. Arabalar altında kaldı. Şu anda kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu. Bir bina sakini ise, "Gece saat 01.30 sıralarında uyuyorduk. O sıra şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Baştan anlamadık, çatı falan uçtu zannettik. Sonra komşular arayınca, istinat duvarının çöktüğünü anladık. Hemen aşağı indik. Ekipleri aradık, bu halde yani. Şu an evde zarar var mı, bilmiyorum. İtfaiye ekipleri ve mühendisler inceleme yapacak. Ondan sonra bize söyleyecekler" dedi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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Kağıthane, İstanbul, Hamidiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü(2) - Son Dakika


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