Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü.
2 saat önce
IHAAW143823-ASA/11-01-2019- Kağıthane'de istinat duvarı çöktü.
IHAAW143823-ASA/11-01-2019
- Kağıthane'de istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken çöken binanın bitişiğindeki 2 bina boşaltıldı. 11.01.2019 14: 38: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:44 Kaynak: İHA
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