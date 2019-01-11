Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü.

Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü.

2 saat önce

IHAAW143823-ASA/11-01-2019- Kağıthane'de istinat duvarı çöktü.

Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü., System.String[]
IHAAW143823-ASA/11-01-2019

- Kağıthane'de istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken çöken binanın bitişiğindeki 2 bina boşaltıldı. 11.01.2019 14: 38: 23 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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