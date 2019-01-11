Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Kağıthane'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.
Kağıthane
'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Kağıthane Merkez
Mahallesi Kaan
Sokak'ta yaşanan çökme nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis
, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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