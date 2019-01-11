Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü

Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Kağıthane'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.

Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Kağıthane'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta yaşanan çökme nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Merkez, Kağıthane, Güncel
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