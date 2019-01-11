Kağıthane'de İstinat Duvarı Çöktü
40 dakika önce
İstanbul Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle yumuşayıp çöktü.
İstanbul Kağıthane
'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle yumuşayıp çöktü. İstinat duvarının büyük bir gürültüyle çökmesi paniğe neden olurken bitişikteki 2 bina boşaltıldı. Olay, Kağıthane Merkez
Mahallesi Kağan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöktü. Duvarın büyük bir gürültüyle çökmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri tedbir amaçlı bitişikteki iki apartmanı boşalttı. Polis
ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:51 Kaynak: İHA
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