Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada
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Muhammet KAÇAR / İSTANBUL DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:10 Kaynak: DHA
Muhammet KAÇAR/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Seyrantepe'de bir işyerinde kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, birbirleriyle konuşurken depreme yakalanan 3 kişi bir anda panikleyerek dışarı kaçıyorlar. Bir kişinin de makinelerin arasından koşarak dışarı çıktığı kameraya yansıyor.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Depreme yakalanan 3 kişinin kaçışması
-Makinelerin arasından bir kişinin koşarak dışarı çıkması
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