Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada

36 dakika önce

Muhammet KAÇAR / İSTANBUL DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada, System.String[]

Muhammet KAÇAR/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Seyrantepe'de bir işyerinde kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, birbirleriyle konuşurken depreme yakalanan 3 kişi bir anda panikleyerek dışarı kaçıyorlar. Bir kişinin de makinelerin arasından koşarak dışarı çıktığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:
----------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Depreme yakalanan 3 kişinin kaçışması
-Makinelerin arasından bir kişinin koşarak dışarı çıkması


Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 21:46:09. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]