Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada

Muhammet KAÇAR/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyrantepe'de bir işyerinde kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, birbirleriyle konuşurken depreme yakalanan 3 kişi bir anda panikleyerek dışarı kaçıyorlar. Bir kişinin de makinelerin arasından koşarak dışarı çıktığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Depreme yakalanan 3 kişinin kaçışması

-Makinelerin arasından bir kişinin koşarak dışarı çıkması