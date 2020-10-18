Son dakika haber: Kağıthane'de kaçak nargile tütünü operasyonu kamerada - Son Dakika

KAĞITHANE'de, polis tarafından bir depoya yapılan baskında kaçak nargile tütünü ile tütün yapımı için kullanılan malzeme ele geçirildi. Polisin itfaiye yardımıyla içeri girmesi ve aramaları kameralara yansıdı.

Talatpaşa Mahallesi Ersoy Sokak'ta dün gece saatlerinde, yoğun alkol kokusu nedeniyle rahatsız olan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar edilen adrese gelen Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yoğun kokunun bir binanın giriş katındaki depodan geldiğini tespit etti. Nöbetçi savcılıktan alınan iznin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kepenk kilidini kırarak depoya giren polis, içeride kaçak nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunu gördü.