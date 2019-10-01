Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 190 kilo 850 gram açık tütün ile 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 190 kilo 850 gram açık tütün ile 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Seyrantepe Mahallesi'nde bir iş yerinde sigara imalathanesinin bulunduğu ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 190 kilo 850 gram açık tütün, 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara, bin boş makaron, 3 sanayi tipi seri üretim yapan sigara makinesi ile 3 hava kompresörü ele geçirirken iş yerinde bulunan Nuran T'yi (39) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:42:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]