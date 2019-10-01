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Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu

44 dakika önce

KAĞITHANE'de bulunan bir işyerine düzenlenen operasyonda, 190 kilo 850 gram kaçak tütün, paketlenerek 20'lik ve 200 lük halde hazırlanan toplam 56 bin 200 bandrolsüz kaçak sigara, bin boş makaron ve sigara dolum makinaları ele geçirdi.

Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]
KAĞITHANE'de bulunan bir işyerine düzenlenen operasyonda,  190 kilo 850 gram kaçak tütün, paketlenerek 20'lik ve 200 lük halde hazırlanan toplam 56 bin 200 bandrolsüz kaçak sigara, bin boş makaron ve sigara dolum makinaları ele geçirdi. Operasyon kapsamında işlerinde bulunan bir kadın gözaltına alındı
İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve tütün satanlarla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir işyerine 20 Eylül'de operasyon düzenledi. Yapılan baskında Nuran T. (39) yakalanarak gözaltına alınırken, 190 kilo 850 gram kaçak tütün, paketlenerek 20'lik ve 200 lük halde hazırlanan toplam 56 bin 200 bandrolsüz kaçak sigara, bin boş makaron, 3 seri üretim yapan sigara dolum cihazı, 3 kompresörü ele geçirildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Nuran T. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Nuran T. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
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