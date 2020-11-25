Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika

Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

25.11.2020 13:22

Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı İlçe kaymakamı ve emniyet müdürünün katılımıyla kadına şiddete karşı konulu bilgilendirme broşürü dağıtıldı Kağıthane'de kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün katılımıyla Kadın Acil Destek Uygulaması kapsamında ilçe meydanında...

Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

İlçe kaymakamı ve emniyet müdürünün katılımıyla kadına şiddete karşı konulu bilgilendirme broşürü dağıtıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün katılımıyla Kadın Acil Destek Uygulaması kapsamında ilçe meydanında kadına şiddete karşı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kağıthane'de İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddeti önlemek amacıyla yapılan Kadın Acil Destek Uygulamasının tanıtımı yapıldı. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara'nın da katıldığı tanıtımda vatandaşlara kadına şiddet karşı bastırılan bilgilendirme broşürünü dağıtıldı. Polis, zabıta ve bakanlık ekipleri dün öğlen saatlerinde bu yana ilçenin çeşitli noktalarında 160 kadın vatandaşa bilgilendirme broşürü dağıttı. Bilgilendirme ve dağıtım çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı, Kağıthane, 112 Acil, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de KADES kapsamında kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika


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