Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

29.11.2020 13:13
Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çağlayanda kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenledi, içeride oyun oynayan 40 kişiye para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çağlayanda kapalı olması gereken  bir kahvehaneye baskın düzenledi, içeride oyun oynayan 40 kişiye para cezası kesildi. Ruhsatsız  olduğu belirlenen iş yeri mühürlenirken, baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Park Sokak üzerindeki iş yerine giren ekipler, içeride bulunan kişilerin, okey ve kağıt oyunları oynadıklarını, maske ve sosyal mesafe kuralların uymadıklarını belirleyerek,  40 kişiye toplam 127 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri ise Kağıthane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Baskın polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapalı olması gereken kahvehaneye giren polis çok sayıda kişinin maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan okey ve kağıt oyunu oynadığını gördü. Polisi karşılarında görenlerin bazıları  maske takmaya çalışırken bazıları da kapüşonları ile yüzlerini gizlemeye çalıştı.

İşletme sahibi Murat G. ve kıraathanede oyun oynayan 39 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 127 bin 200 lira idari para cezası kesildi. İş yeri ise Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

- İstanbul

Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAĞITHANE'DE KAHVEHANEYE KORONA BASKINI; 40 KİŞİYE CEZA KESİLDİ - Son Dakika


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