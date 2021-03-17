Kağıthane'de kahvehaneye korona virüs baskını - Son Dakika

Kağıthane'de kahvehaneye korona virüs baskını
17.03.2021 20:39
Kağıthane'de kahvehaneye korona virüs baskını Kahvehanede bulunan 21 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi Kağıthane'de polis ekipleri korona virüs denetimleri çerçevesinde bir kahvehaneye baskın düzenledi.
Kağıthane'de kahvehaneye korona virüs baskını
Kahvehanede bulunan 21 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi
İSTANBUL - Kağıthane'de polis ekipleri korona virüs denetimleri çerçevesinde bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanede okey oynayan 21 kişiye 72 bin 849 TL ceza kesildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride bulunanların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak okey ve kağıt oyunu oynadığını belirledi. Ekipler işyeri sahibi ile birlikte içeride bulunan 21 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uyguladı.
Son Dakika Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper