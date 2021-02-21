Son dakika... Kağıthane'de kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştü; o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Kağıthane'de kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştü; o anlar kamerada

21.02.2021 14:15

Son dakika habere göre KAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı.

KAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı. Pencereden düşen yaşlı adam, o sırada kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. Düşme anı ise kameralara yansıdı. Olay, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde Cuma sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından, gece saatlerinde sokakta kalan kişiler cadde üzerinde bulunan bir otele yerleştirildi. Sabah uyanan Cengiz Y. (57) kaldığı odanın penceresinden kaçmak istedi. Birinci katta bulunan cama çıkan Cengiz Y. aşağıya inemeyince kaldırımda yürüyen 29 yaşındaki Yusuf İşgören'in üzerine düştü. İkisi de yere yığıldı. Cengiz Y. bir süre sonra doğrularak kendine gelirken, yerinden kalkamayan Yusuf İşgören için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. İki yaralı da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan iki kişi hastaneden ayrıldı.

PENCEREDEN KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otelin birinci katındaki kişinin pencereye çıkması ve bir süre sonra kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düşmesi görülüyor. Pencereden düşen Cengiz Y. bir süre sonra doğrulurken, Yusuf İşgören ise yerden kalkamıyor.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika... Kağıthane'de kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştü; o anlar kamerada - Son Dakika


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