Kağıthane'de kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyon, sürüklenerek sokakta park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Enis Sokak'ta, 34 FHE 53 plakalı kamyon, sürücüsünün bir inşaata kum boşalttığı sırada devrildi.

Kağıthane 'de bir inşaata kum döktüğü sırada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

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