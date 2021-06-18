İSTANBUL ? KAĞITHANE'DE KAMYONET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Kağıthane'de park halindeyken alev alev yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde park halindeki kamyonette, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını kaplarken, dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.