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Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA

10.02.2022 12:20
Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE'de nakliyat kamyonetindeki cüzdanı ve telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAĞITHANE'de nakliyat kamyonetindeki cüzdanı ve telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir anlık dalgınlık nedeniyle telefon ve parasını kaptıran sürücü, hırsızın bir an önce bulunmasını bekliyor.

Olay, Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde pazartesi saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e evden eve eşya nakliyatı yapan sürücü, daireden eşyalar taşınırken bir anlık dalgınlıkla kamyonetin kapılarını açık bıraktı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kişi etrafı kontrol ederek koltukta bulunan içinde dört bin 600 lira olan cüzdan ile cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gündüz vakti kamyonete eşya taşınırken bir kişi aracın yanına geliyor. Ön koltuktaki telefon ve cüzdanı gören şüpheli, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak etrafı kontrol ediyor. Etraftaki insanlara aldırış etmeden sakin bir şekilde kamyonetin kapısını açan şüpheli, içinde 4 bin 600 lira olan cüzdan ile 2 bin 500 liralık telefonu alarak uzaklaşıyor. Bir anlık dalgınlığı pahalıya mal olan kamyonet sürücüsü, hırsızın bir an önce yakalanmasını bekliyor.

Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA

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Pazartesi, Kağıthane, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KAĞITHANE'DE KAMYONETTEN YAPILAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika


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