Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

09.01.2021 21:57
Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti, System.String[]

İstanbul Kağıthane'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen taksi şoförü Ferhan Basın, kardeşinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Basın'ın olay anı öncesinde siyah bir otomobil tarafından takip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'deki olay, saat 20.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın, kullandığı taksi ile birlikte kardeşinin evinin önüne geldi. Basın'ın başka bir taksici arkadaşı da onu takip etti. Akşam Sokak'ta bulunan kardeşinin evinin önüne geldiği anda ise sokakta siyah bir otomobil daha görüldü.

5-6 EL SİLAH SESİ DUYULDU

Sokakta duran iki taksinin arkasına yaklaşan siyah otomobilden inen bir kişi Ferhat Basın'a kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Basın, silah sesleri üzerine aşağı inen kardeşi tarafından saldırıya uğradığı taksi ile Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olduğu değerlendirilen cep telefonu olay yerinde bulundu. Olay yerinde ayrıca, Ferhat Basın'a ait olduğu tahmin edilen saat ve çok sayıda boş kovan bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın gerçekleştiği sokakta oturan Nedim Aktaş, yaşananları anlattı. Aktaş, "Ben balkonda sigara içiyordum. Siyah taksi geldi buraya. Bu köşede durdu. Bir el sıktı. Sonra gitti taksinin önünde durdu. 4-5 elde taksinin içinde sıktı adama. Sonra adama küfür etti. Arabaya bindi yukarı doğru gitti." dedi.

Başka bir sokak sakini ise, "Biz üst katta oturuyorduk. Pat diye bir ses geldi. 5 el ateş etti. O sırada ben camdan baktım. Aşağı indiğimizde zaten herkes aşağı inmişti. Sonra kardeşi geldi. Yaralıyı taksinin arka koltuğuna attılar. Hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kağıthane, Otomobil, İstanbul, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika


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