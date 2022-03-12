Kağıthane'de karda kayan araç doğalgaz kutusunu patlattı - Son Dakika
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Kağıthane'de karda kayan araç doğalgaz kutusunu patlattı

12.03.2022 17:39
Kağıthane'de karda kayan araç doğalgaz kutusunu patlattı

Kağıthane'de yokuştan aşağı inerken karda kayan otomobilin çarptığı doğalgaz kutusu patladı.

Kağıthane'de yokuştan aşağı inerken karda kayan otomobilin çarptığı doğalgaz kutusu patladı. Kazada yaralanan olmazken, mahalleyi gaz kokusu sarması paniğe yol açtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir üniversiteye ait 34 AA 055 plakalı araç dik yokuştan inerken buzlanan yolda bir anda kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce yol kenarında bulunan bir duvara, ardından da bir binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı ve doğalgaz kutusunu patlattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, arabada maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle sokak bir anda gaz kokusuyla dolunca mahalleli büyük panik yaşadı.

"Dışarısı olduğu gibi gaz kokuyordu"

Aracın çarptığı binada oturan vatandaşlardan Ali Atalay, "Ben evde otururken bir gürültü patırtı geldi. Bir çıktım baktım gaz kaçağı var. Dışarısı olduğu gibi gaz kokuyordu. Bu bir kere değil ikincisi oldu. Aradık İGDAŞ'ı hemen kapattılar. Biz burada oturuyoruz. Bu gerçekten bir sıkıntı. Bu bir senede olmasa da iki kere oldu. Bu akşam doğalgaz bağlatabileceğiz mi bilmiyorum. Tek tesellimiz kimsenin burnu kanamadı. Kış günü olduğu için biz biraz üşüyeceğiz maalesef" dedi.

"Allaha şükür kimseye bir şey olmadı"

Aracın çarpmasıyla çok korktuklarını belirten bina sakini Elmas Erenli ise, "Araba geldi çok hızlı geldi. Direkt doğalgaza vurdu. Bu kaza ikinci veya üçüncü olacak. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Ama binamız ne hale geldi. Maddi hasar ve korku var şu an" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kağıthane, Doğalgaz, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de karda kayan araç doğalgaz kutusunu patlattı - Son Dakika


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