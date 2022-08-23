Balkondan düşen çocuğunu kucağında taşıdı! Dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Balkondan düşen çocuğunu kucağında taşıdı! Dehşet anları kameraya yansıdı

23.08.2022 09:38

İstanbul Kağıthane'de dengesini kaybeden 5 yaşındaki çocuk 2. katın balkonundan düştü. Dehşet anları kameralara yansırken çocuğunu kanlar içinde gören anne kucağına alarak çığlık çığlığa çevreden yardım istedi. Başından yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.15 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yaşadıkları binanın ikinci katındaki balkondan kardeşleriyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Hasan V., aşağıya bakmak istedi. Talihsiz çocuk o esnada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Olay sonucunda çocuk başından yaralanırken, çocuğunu gören annesi panikle aşağıya indi. Kanlar içerisinde kalan çocuğunu kucağına alan annesi, çığlık çığlığa çevrenden yardım istedi. Bir süre sonra anne çocuğunu yere bırakırken, çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada kardeşleri ve vatandaşlar dakikalarca çocuğun başında bekledi.

Dehşet anları kamerada: Balkondan düşüp kanlar içinde kalan çocuğunu taşıdı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Kardeşleri çocuğun başında gözyaşı dökerken dakikalar sonra gelen ambulans, yolun bozuk olması sebebiyle olay yerine giremedi. Çocuğu kucağına alan kardeşi ambulansa kadar taşıdıktan sonra ilk müdahalesi yapıldı. Bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan V.'nin durumunun iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dehşet anları kamerada: Balkondan düşüp kanlar içinde kalan çocuğunu taşıdı

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuk balkondan yere düşüyor. Çamaşırlıkta asılı olan kıyafette arkasından düşüyor. Annesi çocuğunu kucağına alarak çevreden yardım istiyor. Çocuğun kardeşleri ve vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Kadın çocuğunu yere bırakırken, kardeşleri kucağına alıyor. Panik yaşanan görüntülerde, bir süre sonra çocuğu kucağına alan kardeşi ambulansa doğru yürüyor. - İSTANBUL

Dehşet anları kamerada: Balkondan düşüp kanlar içinde kalan çocuğunu taşıdı
Dehşet anları kamerada: Balkondan düşüp kanlar içinde kalan çocuğunu taşıdı
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Kaynak: İHA

Yahya Kemal Mahallesi, Münir Karaloğlu, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşen çocuğunu kucağında taşıdı! Dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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