Kağıthane'de karı-koca kavga edip birbirlerini yaraladı
3 saat önce
KAĞITHANE'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'de, karı koca kavga
edip birbirlerini yaraladı. Koca, eşinden şikayetçi olmak isteyince ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
Olay, Hürriyet Mahallesi
Cami Arkası Sokak 5 Numaralı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Gökçen
(60) ve İsmail Gökçen çifti saat 16.00 sıralarından evde kavga etmeye başladı. Bir süre sonra çift, evde bulunan eşyaları birbirlerine atmaya başladı. Melahat Gökçen evde bulunan kesici bir cismi fırlatarak kocasını çenesinde yaraladı. Bunun üzerine İsmail Gökçen de kesici bir cisim ile karısını başından yaraladı.
Gürültüyü duyup üst kata çıkan komşular, çifti kanlar içerisinde görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahaleyi evde yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Koca İsmail Gökçen eve gelen polislere karısından şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine İsmail Gökçen, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
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