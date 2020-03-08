KÂĞITHANE'DE KARISI, KIZI VE KOMŞUSUNU YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÂĞITHANE'DE KARISI, KIZI VE KOMŞUSUNU YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KÂĞITHANE'DE KARISI, KIZI VE KOMŞUSUNU YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

48 dakika önce

KAĞITHANE'de komşusu, kızı ve karısını tabancayla yaralayarak kaçan şüpheli Şevket Ç., ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KÂĞITHANE'DE KARISI, KIZI VE KOMŞUSUNU YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]
KAĞITHANE'de komşusu, kızı ve karısını tabancayla yaralayarak kaçan şüpheli Şevket Ç., ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 6 Mart'ta Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şevket Ç., oturduğu apartmanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı yaraladıktan sonra apartmanın birinci katına çıkarak kızı Selin Ç'yi başından, kendisine engel olmak isteyen karısı Yeter Ç.,'yi ise karnından ve sırtından vurarak kaçtı. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Komşusu, kızı ve karısını vuran şüpheli Şevket Ç., ise olayın ardından kayıplara karıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi yaralayan Şevket Ç"yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Yakalanan şüphelinin emniyete götürülmesi-Olayla ilgili arşiv görüntüsü


- Karısı
Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
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