Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi - Son Dakika
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Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi

12.03.2022 14:56

Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi Kağıthane'de set malzemeleri yüklenen kamyonet, karla kaplı yolda kayarak devrildi.

Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi

İSTANBUL - Kağıthane'de set malzemeleri yüklenen kamyonet, karla kaplı yolda kayarak devrildi. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Altınay Caddesi'nde yaşandı. Antalya'ya set malzemeleri taşımak için yüklenen kamyonetin freni boşaldı. Karla kaplı yokuşta kaymaya başlayan kamyonet, caddeye çıkarak devrildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kazayı anlatan Bilal Çipal, "Set için malzeme yükleniyordu. Yokuş aşağı fren tutmadı kaydı. Arabayı yatırdı. Yaralı falan yok" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası olay yerine vinç çağrıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.

Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi
Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi
Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi

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Kağıthane, Kamyonet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet böyle devrildi - Son Dakika


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