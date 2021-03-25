KAĞITHANE'DE KARLI YOLLARDA DÜŞMEMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİLER - Son Dakika

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN İSTANBUL DHA İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda güçlükle ilerledi. Kağıthane'de özellikle yokuş aşağıya inmek isteyenler düşmemek için büyük çaba gösterdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.