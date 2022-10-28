Kağıthane'de çıkan kavgayı ayırmaya gelen zabıta memurları, araya alınıp feci şekilde darbedildi - Son Dakika
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Kağıthane'de çıkan kavgayı ayırmaya gelen zabıta memurları, araya alınıp feci şekilde darbedildi

28.10.2022 11:08

Kağıthane'de semt pazarı denetimi yapan zabıta memurları, o esnada trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücüleri ayırmak isterken feci şekilde dövdüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen iki sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Otomobillerden inenlerin de dahil olduğu tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

ZABITAYI DA DÖVDÜLER

Bu sırada semt pazarı denetimi yapan Kağıthane Belediyesi Zabıta ekiplerinden iki zabıta memuru, kavga eden tarafları ayırmak istedi. Kavga edenlerden bir grup, bu kez zabıta memurlarına saldırarak darbetti.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin zabıta memurunu tuttuğu, kavgaya karışanlardan birinin de zabıta memurunun kafasına defalarca vurduğu görülüyor.

Kaynak: DHA
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Kağıthane, Zabıta, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de çıkan kavgayı ayırmaya gelen zabıta memurları, araya alınıp feci şekilde darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de çıkan kavgayı ayırmaya gelen zabıta memurları, araya alınıp feci şekilde darbedildi - Son Dakika
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