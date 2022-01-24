KAĞITHANE'DE KAYAN ÇÖP KAMYONU 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika

KAĞITHANE'de dün akşam kar yağışı nedeniyle kayganlaşan çöp kamyonu, park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi. Yokuşun sonunda kar topu oynayan çocuklar son anda kaçmayı başarırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kağıthane, Merkez mahallesi, Uğur Sokak'ta dün saat 22.10 sıralarında meydana gelen olayda, çöplerin toplandığı çöp kamyonu, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sokak boyunca park eden 7 otomobile çarparak hasar veren kamyon büyük bir hızla yokuş aşağı inerken, yokuşun sonunda kar topu oynayan çocuklar da gürültüyü duyarak son anda kaçmayı başardı. Kaza sırasında çöp toplayan bir işçi hızla inen kamyonu koşarak takip etmeye çalıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Araç sahiplerinden Ethem Çimen Evde otururken bir gürültü duyduk. Aşağı baktığımızda kamyon araçlara çarparak aşağı iniyordu. Kar yeni yağmaya başlamıştı dedi.