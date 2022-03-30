Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

30.03.2022 23:43

KAĞITHANE'de, 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu.

KAĞITHANE'de, 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu. İlk belirlemede yüksek dozda uyuşturucu kullandığı anlaşılan kadının cesedinin yanında, şırınga bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre; geçen cumartesi günü Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan 26 yaşındaki Seher Akkoyun, kayıplara karıştı. Bunun üzerine ailesi, Akkoyun için emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis, ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

KAĞITHANE'DE KAFETERYA TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU4 gündür kayıp olarak aranan Seher Akkoyun'un cesedi, akşam saatlerinde Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde, çalışanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, Seher Akkoyun'unn yüksek dozda uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Kadının cesedinin yanında ise şırınga bulundu. Seher Akkoyun'un cesedi, kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
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Uyuşturucu, Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika


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