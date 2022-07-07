İSTANBUL ? KAĞITHANE'DE KAYMAKAM ŞAHİN VE BELEDİYE BAŞKANI ÖZTEKİN KURBAN PAZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL ? KAĞITHANE'DE KAYMAKAM ŞAHİN VE BELEDİYE BAŞKANI ÖZTEKİN KURBAN PAZARINI ZİYARET ETTİ

07.07.2022 18:28

KAĞITHANE'de, Kaymakam Tahir Şahin ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bayram öncesi Kurban Pazarı'nı ziyaret etti.

KAĞITHANE'de, Kaymakam Tahir Şahin ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bayram öncesi Kurban Pazarı'nı ziyaret etti. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de üreticilere sahte para konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kurban Bayramı öncesinde Kağıthane'de kurulan Kurban Pazarı'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykaya, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Öztekin, üreticilerle sohbet ederken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte paranın anlaşılması konusunda üreticileri bilgilendirdi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI KURBAN PAZARLIĞI YAPTI

Öte yandan, Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Öztekin, kurbanlık almak için pazara gelen bir kişi ile üretici arasındaki pazarlığa eşlik etti. Kurbanlık, pazarlığın ardından 43 bin 500 liraya sahibini buldu.

Ziyaretin ardından konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Arife günü öncesinde sahadayız. Kurban satış yerlerini ziyaret edip esnaflarımızla görüştük. Kurban satışlarının tamamlanmak üzere olduğunu gördük. Allah, kurban kesecek tüm hemşerilerimizin ibadetlerini kabul etsin dedi.

ÜRETİCİLERİN YÜZDE 95'İ HAYVANLARINI SATMIŞLAR

Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ise Kurban satış yerlerini ziyaret ettik. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Kurban Bayramı öncesinde, hem huzurlu bir şekilde alışveriş yapılabilmesi için hem de sahte para ve bu tür tedbirler yönünden vatandaşlarımızı ve satıcılarımızı bilgilendirdiler. Hemşerilerimizin yüzde 95'i hayvanlarını satmışlar. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Kağıthane Belediyemizin öncesinde yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde kurbanlıklarını almışlar. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim diye konuştu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykaya da vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmaları için gerekli tedbirlerin alındığı söyledi.

YORUMLAR
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Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti
Kaynak: DHA

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