Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı - Son Dakika
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Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı

20.08.2022 09:27

İstanbul Kağıthane'de kiralık otomobille süratli şekilde geri manevra yapan sürücü, akülü engelli aracıyla sokakta giden 49 yaşındaki adamı ezdi. Korkunç anlar kameralara yansırken, iki araç arasında sıkışarak aracı paramparça olan adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olaydan sonra kaçan sürücünün peşine düştü.

Önceki gün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre akşamüstü akülü aracıyla evinden çıkan bedensel engelli Sebahattin İnce (49), sokak üzerinde seyretmeye başladı. Bir şahıstan kiraladığı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ise sokağın başına aracını park ederek işyerine girdi. Sokağa bir aracın girmek istediğini gören sürücü, bir hışımla aracına binerek süratli bir şekilde geri manevra yapmaya başladı.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

O esnada sokağın başına yaklaşan İnce, geri gelen aracın kendisine çarpmasıyla birlikle park halinde olan hafif ticari araçla arasında sıkıştı. Kazanın ardından aracından inen sürücü bir süre İnce'ye baktı. Sesleri duyan vatandaşlar da koşarak olay yerine gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Engelli adamı ezip kaçtı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücü ise kalabalığın oluşmasıyla iddiaya göre vatandaşlara, "aracımı kenara alıp geleceğim" diyerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Görüntülerde, engelli adam aracıyla sokağın başına doğru seyrediyor. Sokağın başında hızlıca aracına binen sürücü ise süratli şekilde geri manevra yapıyor. Daha sonra sürücü engelli adama çarparak sıkıştırıyor. Sürücü aracından inerek adama bakıyor ve vatandaşlar da olay yerine koşuyor. Sürücü ardından aracına binerek sokaktan yavaşça uzaklaşıyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İnce'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Engelli adamı ezip kaçtı

HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Plakası ve aracı kiraladığı şahsı tespit eden polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, hayatını kaybeden bedensel engelli Sebahattin İnce ise dün ikindi namazını müteakip Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti Kağıthane'de otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kağıthane, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı - Son Dakika
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